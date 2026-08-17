Avcılar Havuz Meydanı'nda toplanan grup, ardından Marmara Caddesi'ndeki deprem anıtına yürüyerek bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi'nin düzenlediği programda Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği üyeleri de yer aldı.

"CAN KAYBIYLA SONUMLANAN BİR FELAKET OLMADI OLURDU"

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, depremin üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen acının derinliğini koruduğunu vurguladı. Can, deprem anıtı önünde yaptığı konuşmada, "Depremi şimdi değil de tam 27 yıl önce bu tarihte, birkaç dakika sonra yaşadığımızı düşünsek aslında bugün hangi gerçekle, risklerle karşı karşıya olduğumuzun daha çok farkında oluruz" dedi.

Can, deprem sırasında yaşananların hala hafızalarda taze olduğunu hatırlatarak, "Gerçekten bugün rahat koşullarda burada depremle ilgili konuşmak kolay ama deprem zamanı yaşadığımız şeyler aklımıza geldiğinde, bir tane binanın yıkıldığını, herhangi bir yolun kapandığını, deprem enkazı altında kalan insanların seslerini, yardım taleplerini duyduğumuz zaman gerçekten de karşı karşıya olduğumuz felaketin büyüklüğünü daha iyi hissedebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremin doğal bir afet olduğunu belirten Can, can kayıplarının kamu yönetimi sorumluluğuna dikkat çekti. Can, "Deprem nedeniyle bir binanın yıkılması ve yurttaşın kaybedilmesi tamamen bir kamu yönetim sorumluluğudur. Bu binaların yapılmasına izin verenler, bu binaların yapılması nedeniyle gerekli teknik şartları, kanunları çıkaran insanların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermiş olsalar eminim ki deprem bizim için can kaybıyla sonuçlanan bir felaket olmaktan çıkardı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, etrafına mumlar konulan deprem anıtına karanfil bıraktı. Anma programı, depremzedeleri saygı ve rahmetle anarak sona erdi.