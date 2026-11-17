İstanbul’un Avcılar ilçesinde, yolun ortasında yürüyen ve uzun süre bekleyen bir yaya, araçları durdurmaya çalışarak trafik güvenliğini tehlikeye attı. Sürücüleri de zaman zaman rahatsız eden yaya, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Tahtakale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Araçların geçişini engellemeye çalışan yaya, zaman zaman ellerini arkasında birleştirerek yol ortasında yürüdü, zaman zaman da kollarını bağlayıp bekledi.

Kendi hayatını da tehlikeye atan yaya, uzun süre yolun ortasında durduktan sonra kaldırıma çıktı. Ne yapmak istediği anlaşılamayan kişi, burada beklemeye devam etti.