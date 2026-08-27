Bugün ülkenin büyük bölümüne yayılan yaban domuzları tarlaları talan ediyor, tarımsal yapılara zarar veriyor ve çiftlik hayvanları için hastalık riski oluşturuyor. Buenos Aires Üniversitesi Ziraat Fakültesi uzmanlarına göre tarım sektöründe yol açtıkları ekonomik kayıp yılda yaklaşık 1,6 milyar doları buluyor.

AVCILIK İÇİN GETİRİLDİLER

Sorunun başlangıcı 20. yüzyılın başlarına dayanıyor. Bir grup arazi sahibi, avcılık yapmak için Avrupa yaban domuzlarını La Pampa bölgesine getirdi. Hayvanların başları ve büyük dişleri avcılar tarafından değerli birer av trofesi olarak görülüyordu.

Ancak getirilen hayvanların bir kısmı bulundukları alanlardan kaçtı. Doğal ortamda yeterli su ve yiyecek bulan yaban domuzları, kendilerini kontrol altında tutabilecek doğal yırtıcıların da azlığı sayesinde hızla çoğaldı. Zamanla La Pampa'nın dışına çıkarak ülkenin büyük bölümüne yayıldılar.

Tarım alanlarının genişlemesi de hayvanların işini kolaylaştırdı. Mısır ve diğer tahılların yetiştirildiği tarlalar ile depolanan ürünler, yaban domuzları için bol miktarda yeni besin kaynağı oluşturdu. Bugün popülasyonlarının yaklaşık 4 milyon olduğu tahmin ediliyor.

200 KİLOYU AŞABİLİYORLAR

Yaban domuzlarının verdiği zarar yalnızca sayılarının fazlalığından kaynaklanmıyor. Yetişkin domuzlar 200 kilogramın üzerine çıkabiliyor ve genellikle kalabalık gruplar halinde hareket ediyor. Tarlalara girdiklerinde ürünleri yiyebiliyor, toprağı kazabiliyor ve tarımsal tesislere zarar verebiliyorlar.

Uzmanlar, hayvanların insanlarla karşılaşmasının da risk oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle sıkıştırıldıklarında veya tehdit altında hissettiklerinde saldırgan davranabilen iri domuzlar ciddi yaralanmalara yol açabiliyor.

HASTALIK RİSKİ DE TAŞIYORLAR

İstilacı popülasyon hayvancılık açısından da endişe yaratıyor. Yaban domuzları trişinelloz (trişin hastalığı) ve domuz hastalıkları dahil çeşitli hastalıkların taşınmasında rol oynayabiliyor. Özellikle evcil domuzlarla temas etmeleri, çiftliklerde hastalıkların yayılması açısından risk oluşturuyor.

Bir başka sorun ise kontrolsüz şekilde avlanan hayvanların etlerinin tüketilmesi. Uzmanlar, veteriner kontrolünden ve gerekli analizlerden geçmeyen yaban domuzu etinin tüketilmesinin sağlık açısından tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

Yaban domuzları artık Arjantin'in büyük bölümünde görülüyor ve dünyanın en zararlı istilacı türleri arasında değerlendiriliyor. Bir asırdan uzun süre önce avcılık için getirilen birkaç hayvanla başlayan süreç, bugün yaklaşık 4 milyon domuzdan oluşan ve her yıl 1,6 milyar dolarlık tarımsal zararla ilişkilendirilen büyük bir soruna dönüşmüş durumda.