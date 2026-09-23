Tarım ve Orman Bakanlığı, istilacı balon balığı türlerinin denizlerdeki yayılımını azaltmak amacıyla uygulanan destekleme programında kapsamlı bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle bazı türlerde destekleme kapsamına alınabilecek balık sayısı önemli ölçüde artırıldı.

23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, yedi farklı balon balığı türünde destekleme kapsamında değerlendirilebilecek toplam sayı 200 binden 1 milyona yükseltildi. Düzenleme kapsamında Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türleri için balık başına 10 lira ödeme yapılacak.

Yeni uygulamada, sisteme kaydedilen balık sayısı 1 milyona ulaşıncaya kadar her bir balık için destek ödemesi gerçekleştirilecek. Böylece söz konusu yedi tür için ayrılabilecek toplam destek tutarı teorik olarak 10 milyon liraya kadar çıkabilecek.

BENEKLİ BALON BALIĞINDA DESTEK AYNI KALDI

Balon balığı türleri arasında daha tehlikeli kabul edilen benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için ise mevcut uygulamada değişikliğe gidilmedi. Bu türde 100 bin adetlik destekleme kotası korunurken, balık başına 35 liralık ödeme uygulaması da devam edecek.

Her iki gruptaki kotaların tamamen kullanılması durumunda, balon balığı avcılığı kapsamında verilebilecek toplam destek tutarı teorik olarak 13,5 milyon liraya ulaşabilecek.

GEÇEN YIL 291 BİNDEN FAZLA BALON BALIĞI AVLANDI

Balon balığıyla mücadele kapsamında uygulanan destek programı, son yıllarda kıyı bölgelerinde balıkçılar açısından ek gelir kaynağı haline geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2025 yılında Türkiye genelinde destekleme programı kapsamında 291 bin 547 balon balığı avlandı. Programın başladığı 2020 yılından 2025 sonuna kadar destek kapsamında avlanan toplam balık sayısı ise 665 bin 41 oldu.

Adana’da 2025 yılında 83 bin 309 balon balığı teslim edilirken balıkçılara toplam 915 bin lira destek ödemesi yapıldı. Antalya’da ise 22 bin 450 balık karşılığında toplam 479 bin 600 lira ödeme gerçekleştirildi. Söz konusu rakamlar tek bir balıkçının kazancını değil, destekten yararlanan balıkçılara yapılan toplam ödemeleri ifade ediyor.

DÖRT GÜNDE 128 BİN BALIK TESLİM EDİLDİ

2026 yılında da programa yönelik yoğunluk dikkat çekti. Adana’nın Karataş ilçesinde destekleme kapsamında alımların başlamasının ardından yalnızca dört gün içerisinde 128 bin balon balığı yetkililere teslim edildi.