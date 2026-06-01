İstanbul'da bir alışveriş merkezinde ailesiyle vakit geçiren bir vatandaş, aldığı dondurmanın hesabını görünce şaşkına döndü. 3 top dondurma için 840 TL ödediğini belirten kadın, yaşadığı durumu sosyal medyada paylaşarak fiyatlara tepki gösterdi.

"NE TATİL BELDESİ NE DE LÜKS BİR MEKAN, BİLDİĞİMİZ BİR AVM"

Kısa sürede sosyal medyada yayılan videoda kadın, yüksek fiyatla karşılaştığı yerin lüks bir işletme olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"3 top dondurmaya ne kadar verdik arkadaşlar? Ben size söyleyeyim; 840 TL verdik. Bunu herhangi bir tatil beldesinde ya da lüks bir mekanda da vermedik. Bildiğiniz İstanbul'da, herkesin gittiği, Kağıthane tarafındaki bir AVM'de verdik."

SOS İÇİN ALINAN ÜCRET ŞAŞIRTTI

Fiyat listesinin yeterince görünür olmadığını söyleyen kadın, sipariş sırasında ekstra ücret konusunda bilgilendirilmediğini öne sürdü. Dondurmanın fiyatını en fazla 200 TL civarında tahmin ettiğini belirten kadın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Fiyat listesini çok küçük yazmışlar. Normalde mutlaka bakarım ama bu kez dikkat etmedim. En fazla 200 TL tutar diye düşündüm. Sonra 'Üzerine çikolata sosu ister misiniz?' diye sordular. Çikolatayı birçok yerde soruyorlar ve şimdiye kadar bunun için ayrıca ücret alındığını görmemiştim. Ben de 'Evet' dedim. Meğer dondurmanın üzerine çekilen çikolata sosu için de 80 lira ücret alıyorlarmış. Üç top dondurma ve soslarla birlikte toplamda 840 TL ödedik."

"BU ENFLASYON DEĞİL"

Ödediği ücretin normal bir fiyat artışıyla açıklanamayacağını savunan vatandaş, yaşadığı duruma tepki gösterdi. Tüketicilerin bu tür uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığını öne süren kadın, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Bunun adı enflasyon değil arkadaşlar. Bunun adı resmen kazıklanmak. Bizi çok güzel kazıklıyorlar."