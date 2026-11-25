'Umutsuz Ev Kadınları' ve 'Sadakatsiz' dizileriyle tanınan oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızları Eva Luna ile Etiler'deki bir AVM'de objektiflere yansıdı. Aile gezisi sırasında kızlarının alerjik reaksiyon göstermesi üzerine eczaneye giden çift, alışveriş merkezinden ayrılmak için acele etti.

KIZININ ALERJİSİ İÇİN İLAÇ ALDI

2018 yılında evlenen Özge Özder ve Sinan Güleryüz, 2021'de kızları Eva Luna'yı kucaklarına almıştı. AVM'de görüntülenen çiftin, kızları için eczaneden ilaç aldığı öğrenildi.

Muhabirlerle kısa süre konuşan Özge Özder, kızının alerjisi nedeniyle reaksiyon gösterdiğini belirterek, "Kızımın alerjisi için ilaç aldık. Şimdi müsaadenizle, reaksiyon gösteriyor çünkü. Hemen yüzünü yıkayacağım" ifadelerini kullandı. Oyuncu, kızının durumuyla ilgilenmek için konuşmasını kısa tutarak muhabirlerden izin istedi.