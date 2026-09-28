Aydın'ın Mimar Sinan Mahallesi 2. Cadde üzerinde yapımı devam eden bir alışveriş merkezi inşaatında sabah saatlerinde yürek burkan bir olay meydana geldi. MESAİ ARKADAŞLARI HAREKETSİZ BULDU İnşaat alanında gece bekçisi olarak çalışan 67 yaşındaki Abdülkerim Taş, sabah saatlerinde mesaiye gelen diğer inşaat işçileri tarafından bekçi kulübesinde hareketsiz yatarken bulundu. Taş'a seslenen ancak yanıt alamayan işçiler, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ODUN DUMANINDAN ZEHİRLENMİŞ OLABİLİR Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, 67 yaşındaki Abdülkerim Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerinde, talihsiz adamın gece saatlerinde soğuktan korunmak ve ısınmak amacıyla kulübe içerisinde odun yaktığı saptandı. Taş'ın yakılan odun sebebiyle oluşan duman ve karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Abdülkerim Taş’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından kesin ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla Aydın Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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