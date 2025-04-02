İBB'ye yönelik operasyonların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar yerini boykota bıraktı.

Üniversite öğrencilerini çağrısıyla, 1 gün süreyle Türkiye genelinde genel tüketim boykotu uygulanmaya başladı.

"BİR GÜN DEDİ GENÇLER BİZ DE DESTEK VERDİK"

CHP lideri Özgür Özel çağrıya destek verirken bugün yaptığı açıklamada, "Biz Saraçhane'deki listemizin arkasındayız. Bugün biz kendi ilan ettiğimiz boykotun dışında 301 arkadaşımızın tutuklu olması ve üniversite öğrencilerinin bir genel tüketim boykotu çağrısına destek veriyoruz. Sözümüzü değer veren herkesi bugün kredi kartı çekmemeye nakit alışverişi yapmamaya davet etti gençler. Bizim için bir gün dedi gençler biz de destek verdik. Bu bir sürekli boykot kararı değildir" ifadelerine yer verdi.

AVM'LER BOŞ KALDI

İstanbul'un yoğun ve işlek AVM'lerinde yoğunluğun seyrek olduğu görülürken mağazalar da boş kaldı. AVM'lerin yoğun olduğu öğle saatlerinde servis edilen görüntülerin yanı sıra kimi esnaflar da dükkan açmadı.

İşte o görüntülerden bazıları: