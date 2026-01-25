Yüksek faiz oranları ve krediye erişimin zorlaşması nedeniyle sıfırdan AVM yatırımları büyük ölçüde dururken, atıl ya da verimsiz merkezlerin yenilenerek ekonomiye kazandırılması ön plana çıktı.

'TOPRAKTAN YENİ AVM YAPMAK İMKANSIZ'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, “Topraktan yeni AVM geliştirmek bugün neredeyse imkânsız. Yatırımlar ancak öz sermayeyle yapılabiliyor” dedi.

'TURİST HARCAMALARINDA YÜZDE 25 DÜŞÜŞ'

Perakende sektöründe maliyet baskısına ek olarak tüketici davranışlarındaki değişim de ciroları olumsuz etkiliyor. Ece Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel’in paylaştığı verilere göre turist harcamalarında yüzde 25 düşüş yaşandı. AVM ciroları ise son iki yılda enflasyonun gerisinde kaldı.

'KAPANAN AVM'LER YENİDEN İŞLEVLENDİRİLİYOR'

Sektörde yeni inşaatlar sınırlı kalırken, kapanan veya borçlu merkezlerin büyük yatırım grupları tarafından devralınarak yeniden işlevlendirilmesi öne çıkıyor. Pandemi döneminde kapanan bazı AVM’lerin dönüşüm süreci başladı. Adana’da 2026 sonunda açılması planlanan Adapalm AVM’nin yaklaşık 2 bin 500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

Uzmanlara göre AVM’ler, klasik alışveriş alanlarından çıkarak sosyal yaşam merkezlerine dönüşüyor. Önümüzdeki dönemde eğlence, yeme-içme ve deneyim odaklı alanların payı artarken, fiziksel mağazacılığın e-ticaretle entegre edildiği hibrit modeller sektörün ana yol haritasını oluşturacak.