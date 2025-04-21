Çin'de paydos saatlerinin gelmesiyle birlikte kapanan dev AVM'ler, geceleri "softgel savaşı" adı verilen, yumuşak jel mermili eğlence oyunları için uygun fiyatlara kiralanabiliyor.

Katılımcılar; ışıkların loşlaştığı, mağazaların kapandığı dev alışveirş alanlarında adeta birer gizli ajan gibi birbirlerini arıyor. Gölgelerin arasında yapılan bu sürükleyici mücadeleler hem yetişkinler hem de gençler arasında hızla popülerlik kazanıyor.

SOFTGEL NEDİR?

Softgel oyunları; paintball veya airsoft gibi geleneksel savaş oyunlarına benzerken, kullanılan mermiler çok daha yumuşak ve güvenli olduğu için büyük ilgi görüyor. Özellikle dev AVM ortamında oynanması, oyunculara hem gerçek bir keşif deneyimi hem de sinematik bir atmosfer sunuyor.

Bu yeni eğlence trendi, kapanış saatlerinden sonra boş kalan alışveriş merkezlerini değerlendirmenin yaratıcı bir yolu olarak görülüyor. Üstelik saatlik kiralama ücretleri de oldukça makul seviyelerde, bu da etkinliği daha geniş kitleler için erişilebilir kılıyor...