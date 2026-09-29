Vatandaşın daralan harcama bütçesi ile ciroların enflasyonun altında kaldığı AVM'lerde kârdan yiyen perakende sektörü, ödeme ve tahsilatlarda da sorun yaşamaya başladı.

Yılın son çeyreğini Efsane Cuma ve yılbaşı alışverişleri ile biraz daha iyi geçirmeyi beklediklerini ancak 2027'nin ilk yarısının daha da zor geçeceğini aktaran Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Nuri Şapkacı, "2027'nin başında ben şunun emarelerini görmeye başladım, tahsilatlarda kıpırdanmalar, ödemelerde gecikmeler var. Tahsilat konusunda sorun yaşama emareleri görmeye başladım.

Etraftan farklı yatırımcılarla ilgili bu tip gecikmelerin olduğunu duymaya başladık. Ödemelerde vade istedikleri konusunu da..." değerlendirmesini yaptı.

MODADA EROZYON

Zorlu 2026'nın ardından 2027'nin ilk yarısının da zorlu geçmesini beklediklerini kaydeden Şapkacı, en zorlu alanın moda tarafı olduğunu aktararak "Bu anlamda da bütün perakendecilerin de segment bazında kendilerini analiz ederek aslında mağaza optimizasyonlarına da gitmesi lazım. Bu her segmenti de farklı bir şekilde etkileyecek.

Moda tarafında biraz daha fazla erozyon oluşacak. Çünkü herkesin önceliğinde değil. Yeme-içme aslında, biraz da kozmetik, sağlık daha ön plana çıkacak gibi görüyoruz" dedi. Şapkacı, 2027'nin ikinci yarısında ise olası bir seçim rüzgarı ve enflasyondaki düşüşün etkisi ile sektörde iyileşme beklediklerini belirtti.

Sinemada Odyssey etkisi

Tüketicininbütçesini ihtiyaçlarına göre dağıttığını aktaran ECE Türkiye Genel Müdürü Semet Yolaç Canlıel, cirolarda enflasyon çizgisinin yakalanamadığını aktardı. Canlıel, yeme içme kısımlarının daha hareketli olduğuna işaret ederek, "Özellikle Odyssey gibi güçlü yapımların vizyona girmesiyle sinemalarda yüzde 350'ye varan artışlar yaşandı