Resmî Gazete’de yayımlanan yeni Bina Yangın Yönetmeliği, kapalı otoparklarda yıllardır süregelen alışkanlıkları tamamen değiştiriyor. Bir yanda elektrikli araçların apartman otoparklarında prizle şarj edilmesine kesin yasak ve kapasite kotası getirilirken, diğer yanda belirli şartları sağlayan AVM otoparklarının kapıları LPG'li araçlara açılıyor.

27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve 1 Ocak 2028 itibarıyla resmen uygulanmaya başlanacak olan yeni yönetmelik, hem milyonlarca sürücüyü hem de apartman ve site yönetimlerini yakından ilgilendiriyor. Kapalı otoparklardaki yangın riskini sıfıra indirmeyi hedefleyen dev düzenlemede, elektrikli araç şarj ünitelerine sıkı kurallar getirilirken LPG'li araç sürücülerini sevindirecek sürpriz bir istisna kararı çıktı.

APARTMAN VE SİTE OTOPARKLARINDA UZATMA KABLOSU DÖNEMİ BİTTİ

Elektrikli araç sahiplerinin apartman ve site otoparklarında sıkça başvurduğu bireysel şarj yöntemlerine kesin olarak son verildi. Yönetmeliğe göre müstakil evler hariç olmak üzere diğer tüm binalarda, üzerinde güvenlik protokolü ve kontrol ünitesi bulunsa dahi şarj kabloları ve ev tipi prizler üzerinden araç şarj edilmesi yasaklandı.

Bununla birlikte araçların asansörle taşındığı mekanik kapalı otoparklarda hiçbir şekilde şarj istasyonu kurulamayacak. Mevcut binaların otoparklarında halihazırda kurulu bulunan şarj sistemlerinin ise en geç 1 Ocak 2029 tarihine kadar yeni güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi şart koşuldu.

KAPALI OTOPARKLARA YÜZDE 10 VE YÜZDE 20 ŞARJ KOTASI

Yeni düzenlemeyle birlikte kapalı otoparklara kurulabilecek elektrikli araç şarj ünitelerinin sayısına kat bazlı sınırlama getirildi. Doğrudan dışarıya giriş ve çıkışı bulunan otopark katlarında, toplam araç kapasitesinin en fazla yüzde 20'sine kadar şarj sistemi kurulabilecek. Doğrudan dışarı çıkışı olmayan alt katlarda ise bu oran yüzde 10 ile sınırlandırıldı.

Fiziksel koşullar nedeniyle belirlenen oranların kat bazında tutturulamaması halinde, toplam kapasite aşılmamak kaydıyla katlar arasında farklı dağılım yapılabilecek. Şarj talebinin bu sınırların üzerine çıkması durumunda ise bina sahibi veya yöneticisinin başvurusu üzerine itfaiyenin uygun görüşüyle ilave istasyonlara izin verilebilecek.

OTOPARKLARDA ACİL DURUMLAR İÇİN BUTONLAR OLACAK

Kapalı ve katlı açık otoparklarda şarj alanlarından çıkabilecek olası bir yangının diğer bölümlere sıçramasını önlemek amacıyla yapısal güvenlik tedbirleri artırıldı. Şarj noktalarında yangın algılama ve erken uyarı sistemlerinin yanı sıra, acil durumlarda şarj ünitelerinin elektriğini tek hamlede kesebilecek acil durdurma butonları bulundurulacak. Ayrıca toplam alanı 1000 metrekareyi aşan kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sistemi kurulması zorunlu hale getirildi.

AVM OTOPARKLARINA LPG İZNİ

Yönetmelikte LPG ve sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemine sahip araçların kapalı otoparklara alınmaması yönündeki genel kural korunurken, alışveriş merkezlerine (AVM) özel bir kapı aralandı. Gelişmiş havalandırma, gaz algılama sensörleri ve kıvılcım önleyici özel elektrik tesisatı gibi yüksek güvenlik standartlarını eksiksiz karşılayan AVM kapalı otoparklarına LPG'li araçlar giriş yapabilecek.