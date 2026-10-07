ABD’nin Washington eyaletinde bir alışveriş merkezinde yaşanan akılalmaz olay, hem çalışanlara hem de polis ekiplerini alarma geçirdi. Gün ortasında tavan panellerinin arasından gelen sesler, sıradan bir günü bir anda polis operasyonuna dönüştürdü. Gün içinde AVM mağazalarından birinde çalışan personel, başlarının üzerindeki tavan boşluğundan sesler geldiği fark etti. Tavan panellerinin kırılması ve birisinin yukarıda gezindiğinin anlaşılması üzerine hiç vakit kaybetmeden polise haber verildi.

POLİSİN İKNA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

Olay yerine hızla intikal eden ekipler, şüphelinin tavan panellerine zarar vererek ilerlediğini tespit etti. Şahsı güvenli bir şekilde aşağı indirebilmek için bölgeye uzun bir merdiven kuran polisler, yaşanabilecek olası bir düşme vakasına karşı merdivenin hemen altına bir de yatak yerleştirdi.

Tavandaki adamı teslim olmaya ikna etmek tam 1 saat sürdü. Müzakerelerin ardından merdivene adım atan şüpheli, bir anda karar değiştirip yeniden tavan boşluğuna tırmanmaya çalıştı.

AVM İÇİNDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şüphelinin geri tırmanma çabası sırasında dengesini kaybetmesiyle merdiven devrildi. O anlar polisin kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüpheli tam da polislerin tedbir amaçlı koyduğu yatağın üzerine düştü. Düşmenin etkisine rağmen pes etmeyen adam, ayağa kalkarak AVM içinde kaçmaya çalıştı; ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede etkisiz hale getirildi.

Kimliği Gabriel Llamalt Hideo olarak açıklanan şüphelinin, mala zarar verme ve hırsızlık suçlamalarının yanı sıra daha önceden hakkında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda Clark County Cezaevi’ne gönderildiği belirtildi.