İstanbul’un Kartal ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kadınlar tuvaletine giren şüpheli, sağında ve solundaki kabinlere yönelerek, alt boşluktan cep telefonuyla görüntü almaya başladı. Durumu fark eden kadınlardan biri, yan kabinden sarkan telefonu görünce hemen güvenlik görevlilerine haber verdi.

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri şüpheliyi uyararak telefonunu teslim etmesini istedi. O anlar görüntülere de yansıdı. Görüntülerde kadın, “Kızlar tuvaletinde 2 saat kabinlerden çıkmıyor, alttan da video çekiyor. Gördüm video çektiğini. Şikayetçiyim” sözleriyle durumu anlattı.

"ÇEKTİM SİLİYORUM"

İlk başta görüntü almadığını iddia eden şüpheli, kısa süre sonra “Doğru söylüyorsunuz, çektim, siliyorum” diyerek görüntü kaydettiğini kabul etti. Kadının tepkisi üzerine, şüphelinin bir görüntüyü sildiği görüldü.