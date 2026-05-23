İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2660 Sokak’ta meydana olayda, bir AVM’de mağaza sorumlusu olarak çalışan Hüseyin Yalçın’ın sabah işe gelmemesi üzerine çalışma arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı. AVM YAKININDA PARK HALİNDE BULUNDU Cep telefonuna yanıt alamayan çalışanlar, Yalçın’a ait otomobili AVM yakınında park halinde fark etti. Bunun üzerine durum polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ Ekipler, kapıları kilitli olan araca camı kırarak girdi. Yapılan kontrolde Hüseyin Yalçın’ın otomobilin bagaj kısmında hareketsiz halde bulunduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yalçın’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. İNCELEME İÇİN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI Acı haberi alarak olay yerine gelen iş arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede detaylı çalışma yaparken, Yalçın’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

