İstanbul Şişli'de 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar yaşandı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Beyza A. (24), çantasında taşıdığı şarjör ve mermilerle AVM’ye giriş yapmak istedi. Güvenlik görevlilerinin X-ray kontrolündeki dikkati sayesinde çantadaki mühimmatlar fark edildi. Güvenlik personelinin ruhsat sorması üzerine paniğe kapılan Beyza A., AVM'ye giremeden hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

AVM KAPISINDAN KAÇIP EĞLENCE MEKANINA GİTTİ

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin kimliğini ve kaçış istikametini kısa sürede belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Beyza A., Beşiktaş Etiler’deki bir eğlence mekanında vakit geçirdiği sırada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan genç kızın çantasında yapılan aramada bir şarjör ile birlikte 25 adet mermi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan Beyza A., evli ve 2 çocuk babası olan sevgilisi Erol G.’nin (47) kendisi için kiraladığı evde temizlik yaparken bu malzemeleri bulduğunu iddia etti. Malzemeleri AVM'de bulunan sevgilisine ulaştırmak üzere yola çıktığını söyleyen Beyza A., X-ray kontrolünde yakalanınca korkup kaçtığını beyan etti. Bu itiraf üzerine polis ekipleri Erol G.'yi de gözaltına aldı.

7 AYRI ADRESE BASKIN: 606 MERMİ EL ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Erol G. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan detaylı aramalarda, Erol G.’nin Sarıyer’deki iş yerinde 564 adet fişek, babasına ait evde ise 17 adet fişek bulundu. Beyza A.’nın çantasından çıkan 25 adet fişekle birlikte toplam 606 fişeğe adli makamlarca el konuldu.

Emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üniversite öğrencisi Beyza A. ile sevgilisi Erol G., "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı ise AVM'nin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.