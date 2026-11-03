Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazada saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında mağazadan yükselen duman kısa sürede yayıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını diğer mağazalara sıçramadan söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.