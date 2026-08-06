Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah, Araklı ilçesinde reklam çekimlerine katıldı.

Buradaki reklam çekimi esnasında Salah ile Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Reklam çekimleri esnasında Salah'la konuşan Çebi, futbolcuyu Trabzon'da arsa sahibi olmaya davet etti.

'MISIRDA YAŞAMAK ZORLAŞACAK'

Trabzon'un yerel haber sitelerinden 61saat'in aktardığına göre Çebi, "Mısır her ne kadar güzel bir ülke olsa da, halkı yoksulluk çekiyor. İklim değişikliği dünyayı mahvediyor ve gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. Bizim bölgemiz ise yaşanabilir olacak ve iklim değişikliğinin etkilerinden daha az etkilenecek" ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah ise gülerek Hüseyin Avni Coşkun Çebi’nin ellerini sıktı.

Söz konusu diyalog, sosyal medyada gündem oldu.