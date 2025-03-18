Sağlıklı meyveler arasında yer alan avokado, kabuğu ve çekirdekleriyle de olukça faydalı. Fakat çoğu kişi avokado yerken kabuklarını çöpe atıyor. Oysa güzellikten, gübreye kadar pek çok alanla işe yarıyor.

Avokado kabuklarını ve çekirdeklerini evde kolayca kullanabileceğiniz bazı yöntemler şunlar:

Doğal bir bitki gübresi olarak kullanabileceğiniz avokado bitkilerin büyümesi için tam bir potasyum zengini. Küçük parçalara ayırarak bitkilerinizin yanına gömebilirsiniz.

Kozmetik ürünlerinde sıklıkla kullanılan avokado cilt bakımı için olukça etkili. Ayrıca kabukları ve çekirdeği de cilt bakımı için kullanılabiliyor. Deriyi yumuşatan ve vücuda peeling etkisi yaratan avokado aynı şekilde kabuğuyla da bu etkiyi bırakıyor. Biraz Hindistan cevizi yağı ya da balla karıştırıp macun kıvamına getirip duş sırasında nemli cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Kabuğunu çıkardıktan sonra yüzünüze peeling yaparak uygulayabilirsiniz.

Ayrıca pek kimselerin bilmediği saç bakımı için de kullanılmaktadır. Bunun için kabuklarını birkaç dakika suda kaynatıp ardından süzüp soğumaya bırakın. Ve saçınıza uygulayın. Böylelikle saçlarını hem daha parlak hem daha güçlü olacaktır.