Avro Bölgesi'nde bankalar, şirket ve tüketici kredilerine onay verirken uyguladıkları kriterleri üçüncü çeyrekte daha katı hale getirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Ekim 2026 Banka Kredi Anketi'ne göre, bankalar yılın son çeyreğinde de hem şirket hem bireysel kredilerde sıkılaşmanın sürmesini bekliyor.

159 finans kuruluşunun katıldığı ankette, bankaların net yüzde 9'u şirket kredilerinde, yüzde 14'ü ise tüketici kredilerinde onay kriterlerini sıkılaştırdığını bildirdi. Konut kredilerinin standartlarında ise değişiklik olmadı.

Bankalar, jeopolitik krizler ve keskin fiyat artışlarının risk algısını yükselttiğini belirtti. Azalan risk iştahı da kredi koşullarının sıkılaşmasında etkili oldu.

YÜKSEK FAİZ TALEBİ BASKILIYOR

Rapora göre yüksek faiz seviyeleri, yaz aylarında şirketlerin kredi ve kredi hattı taleplerini olumsuz etkiledi. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin maddi duran varlık yatırımlarını azaltması ve alternatif finansman kaynaklarına yönelmesi, kredi talebini sınırlayan başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Buna karşılık, yapay zeka altyapı yatırımlarını finanse etmek isteyen şirketlerin kredi taleplerinde düzenli artış kaydedildi. Bankalar, bu talepleri değerlendirirken henüz somut sayısal kriterler uygulamıyor; risk analizlerini ağırlıklı olarak niteliksel değerlendirmelerle yürütüyor.

ECB'NİN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Petrol şokunun ardından Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 3,8'e yükselmesine rağmen finans piyasalarında, ECB'nin 29 Ekim Perşembe günkü toplantısında politika faizlerini sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor.

Analistler, kredi standartlarındaki sıkılaşmanın ekonomik faaliyet ve kredi talebi üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendiriyor. Aynı zamanda talebin sınırlanmasının, ECB'nin enflasyonu kontrol altına alma çabalarını destekleyebileceği belirtiliyor.