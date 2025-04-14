Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla takım sıralamasında 2'nciliği elde eden Grekoromen Güreş Milli Takımı kafilesindeki sporcular ve teknik heyet, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Avrupa şampiyonu Kerem Kamal, kariyerindeki ikinci altın madalyayı aldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 senedir bu kürsüden uzaktaydım. Bu sene yeni federasyonumuz ve hocalarımızla tekrar ayağa kalkmak ve altın madalya almak nasip oldu. Bu federasyonda aldığım ilk altın madalya. Bu başarıyı geliştirmek ve dünya çapında madalya alabilmek için ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Kulübümüze, bakanlığımıza hocalarımıza ve federasyonumuza teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Gümüş madalya kazanan Hamza Bakır ise "Bu benim ilk Avrupa şampiyonamdı. Gümüş madalya beni mutlu etti ama finalde altına da çok yakındık. Hakem kararıyla ikincilik nasip oldu. Yeni federasyonumuz ve ekibimizle ilk büyük maçımıza gittik. İlerleyen maçlarda daha iyi bir performans sergileyerek bayrağımızı daha iyi yerlere taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli sporcular hatıra fotoğrafı çekiminin ardından havalimanından ayrıldı.