Perşembe günü Sandenburg semtindeki evinde cansız bedeni bulunan yaşlı kadının, bir süredir Hüseyin C. ile aynı evde yaşadığı belirtildi. Polis kaynakları, ikili arasında duygusal ve cinsel bir ilişki bulunduğunu doğrularken, şüphelinin cinayet veya adam öldürme ihtimali kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

TEK MİRASÇI HÜSEYİN'Dİ

Komşuların aktardığı bilgilere göre, oldukça varlıklı olduğu belirtilen Siema’nın kısa süre önce vasiyetini değiştirerek Hüseyin C.’yi tek mirasçısı yaptığı iddia edildi.

PAHALI HEDİYELER ALIYORDU

Mahalle sakinleri, genç adamın eve taşınmasının ardından kadının harcamalarında dikkat çekici bir artış yaşandığını, pahalı hediyeler alındığını ve çevrede huzursuzluk oluştuğunu dile getirdi.

BANYODA BULUNDU

Olaydan önce çığlık sesleri duyulduğunu söyleyen komşular, kadına ulaşamayan bir arkadaşının onu banyoda bulduğunu aktardı. Savcılık, ölüm nedeninin netleşmesi için adli ve taktik incelemelerin sürdüğünü, soruşturma kapsamında yalnızca bir kişinin tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Hüseyin C. hâkim karşısına çıkarılırken, hakkında en az iki hafta tutukluluk kararı verildi.