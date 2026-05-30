Avrupa, son on yılların en büyük ve en endişe verici halk sağlığı krizlerinden biriyle karşı karşıya. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, kıta genelinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda (CYBE) kelimenin tam anlamıyla büyük bir patlama yaşanıyor. Krizin en trajik ve ürkütücü boyutu ise, bu ölümcül enfeksiyonların anne karnındaki bebeklere bile bulaşmaya başlaması.

Bel soğukluğu (Gonore) vakalarında %300 artış

New York Post'un küresel sağlık raporlarına dayandırdığı verilere göre, kıtada 2 tehlikeli hastalık başı çekiyor:

Gonore (Bel Soğukluğu): 2015 yılından bu yana Avrupa genelinde şok edici bir şekilde %300'ün üzerinde artış gösterdi ve yıllık resmi vaka sayısı 106.000 sınırını aştı.

Sifilis (Frengi): Aynı dönem zarfında enfeksiyon sayısı iki katından fazla arttı. Uzmanlar, bu dikey artış trendi durdurulamazsa Avrupa'nın kitlesel bir sağlık felaketinin eşiğine geleceği konusunda uyarıyor.

Salgının merkez üssü: İspanya

Avrupa'da bu hastalıklardan en ağır darbeyi alan ülkelerin başında İspanya geliyor. İspanya, salgının kıtadaki ana odak noktası haline gelmiş durumda. Ülkede sadece 2024 yılı içinde 37.000'den fazla gonore ve 11.000'den fazla sifilis vakası resmi kayıtlara geçti.

En büyük trajedi: "Konjenital Sifilis" ile doğan bebekler

Sağlık dünyasını en çok alarma geçiren durum, hamile bir kadından plasenta yoluyla doğrudan karnındaki bebeğine bulaşan "Konjenital Sifilis" (doğuştan frengi) vakalarındaki dramatik yükseliş oldu.

Bazı Avrupa ülkelerinde bu trajik vakaların sayısı 2023 ile 2024 yılları arasında neredeyse iki katına çıktı. Doktorlar acil durum ilan etti; çünkü anne karnında veya doğumda tedavi edilmeyen frengi bebeklerde:

Ciddi ve kalıcı organ hasarlarına,

Merkezi sinir sistemi bozukluklarına,

Körlük, sağırlık ve doğrudan bebek ölümlerine (ölü doğum) yol açıyor.

Uzmanlar, bebek ölümlerine varan bu tablonun, Avrupa'daki koruyucu sağlık hizmetlerinin çöküşünün ve hamilelikte erken teşhis mekanizmalarının yetersizliğinin açık bir kanıtı olduğunu vurguluyor.

Binlerce kişi farkında bile değil

Doktorlar, enfekte olan binlerce kişinin durumun farkında bile olmadığını, çünkü hastalıkların ilk evrelerde hiçbir belirti göstermeden (asemptomatik) ilerlediğini söylüyor. Bu sinsi durum, enfeksiyonların nüfus arasında kontrolsüz ve izlenemez bir şekilde yayılmasına zemin hazırlıyor.

Sağlık otoriteleri, enfeksiyon riskinin istatistiksel olarak en yüksek olduğu grubun eşcinsel erkekler olduğunu belirtiyor. Ancak, üreme çağındaki heteroseksüel kadınlar arasında da enfeksiyon oranlarında keskin ve dikey bir tırmanış söz konusu.

Yıllık gonore vakası 85.000 ile rekor kıran İngiltere, bu küresel salgına karşı radikal bir yanıt verdi. Birleşik Krallık, 2025 yılında dünyada ilk kez resmi Gonore (Bel Soğukluğu) aşısını genel halk sağlığı programına dahil ederek uygulamaya koyan ülke oldu.

Hastalıkların ileri evrelerdeki yıkıcı sonuçları ve tipik belirtileri ise şunlar:

Gonore: Şiddetli kronik ağrılara, üreme organlarında iltihaplanmaya ve geri dönüşü olmayan kısırlığa neden oluyor.

Sifilis: İleri aşamalarda kalbi, beyni ve tüm sinir sistemini kemiriyor. Vücutta ağrılı açık yaralar (şankr), döküntüler, aşırı şişlikler ve hatta saç dökülmesiyle kendini belli ediyor.