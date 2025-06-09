Almanya Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi Başkanı Ralph Tiesler, Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak “Uzun süre boyunca, Almanya’da savaşın hazırlanmamız gereken bir senaryo olmadığına dair yaygın inanç vardı. Bu değişti. Avrupa’da büyük bir savaş riski konusunda endişeliyiz” dedi.

Tiesler, yeni sığınakların yüksek koruma gereksinimleri nedeniyle maliyetli ve zaman alıcı olacağına dikkat çekerek “Daha hızlı çözüme ihtiyacımız var. Bu nedenle tünelleri, metro istasyonlarını, yer altı otoparklarını ve kamu binalarının bodrumlarını sığınaklara dönüştürmek istiyoruz. Böylece bir milyon sığınak yeri oluşturacağız” açıklamasında bulundu.

Mevcut sığınak ağının yetersiz olduğunu belirten Tiesler, bu yaz kapsamlı bir plan sunacaklarını ve sığınak ağını genişletmek gerektiğini ifade ederek, “4 yıl içerisinde sivil savunma önlemleri için 10 milyar avroya, 10 yıllık süre içinse 30 milyar avroya ihtiyaç duyuluyor” değerlendirmesinde bulundu.