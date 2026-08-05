Fransa'da ve İspanya'da yangınlar yeni yeni kontrol altına alındı, Atina çevresinde ise alevlerle mücadele devam ediyor.
Güney yarım kürede ise kışı yaşıyan 4 mevsim sıcak Yeni Zelanda'ya yıllar sonra ilk kez kar yağdı.
Başkent Wellington'da 15 yıl aradan sonra ilk kez kar yağışı yaşanırken, Salı günü öğleden sonra 11 yıldır ilk defa deniz seviyesine kadar sulu kar ve kar düştü.
Yeni Zelanda genelinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesine neden olan Antarktika kaynaklı soğuk cephe, Salı gününden itibaren ülke genelinde etkisini artırdı.
Dondurucu soğuklar, don, kar ve dolu yağışı ile şiddetli rüzgara yol açarken Güney Adası'ndaki üç ayrı noktada sıcaklıklar eksi 9 dereceye kadar geriledi.
Yolların buzlanması sonucu araçların yoldan çıkması üzerine polis ekipleri vatandaşlara seyahat etmekten kaçınmaları çağrısında bulundu.
Bazı ana yollar ulaşıma kapatılırken, Kuzey Adası'nın doğu kıyılarında ise Çarşamba sabahı şiddetli dolu yağışı etkili oldu.
ÜLKE ÇAPINDA KAR HEYECANI
Ofis çalışanları kar yağışını izlemek için binalardan dışarı çıkarken kent sakinleri yaşanan heyecanı sosyal medyada paylaştı.
Güney Adası'nın en büyük ikinci şehri olan Dunedin'de ise kar yağışı nedeniyle Salı günü öğrenciler evlerine gönderildi.
Kent sakinlerinin sokaklarda snowboard yaptığı görülürken, bir kişi Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en dik caddesi olarak kabul edilen Baldwin Caddesi'nden kayakla kaydı.
Christchurch kentindeki New Brighton Plajı karla kaplanırken, rüzgar ve yağmur nedeniyle Christchurch Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir uçak inişini iptal etmek zorunda kaldı.
SOĞUK HAVA ŞEBEKEYE YÜKLENDİ
Meteoroloji Servisi , sıcaklıkların Çarşamba günü kısa süreliğine yükseleceğini ancak gece saatlerinde yeniden düşeceğini açıkladı.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, Perşembe sabahının ülkenin bazı bölgelerinde yılın en soğuk sabahı olabileceği uyarısında bulunuldu.
Diğer yandan ulusal şebeke operatörü Transpower, Çarşamba sabahı yaşanan yoğun kullanım sırasında tarihinin en yüksek elektrik tüketiminin gerçekleştiğini bildirdi.
Şirket, soğuk havanın etkisiyle Cuma sabahı olası bir enerji yetersizliği riski yaşanabileceğini duyurdu.