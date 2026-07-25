Yangınların gökyüzünü kaplayan yoğun duman bulutlarına rağmen sahilde insanların yüzmeye, kürek çekmeye ve kıyıda vakit geçirmeye devam ettiği anlar kameralara yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada yangınların yarattığı tehlikeye karşı duyarsızlık tartışmasını da beraberinde getirdi.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI, TATİLCİLER DENİZİN İÇİNDE SEYRETTİ

Güney Avrupa’yı kasıp kavuran orman yangınlarının en net görüntülerinden biri kıyı şeridinde kaydedildi. Karşı kıyıda devasa boyutlara ulaşan alevler ve gökyüzünü tamamen karartan simsiyah duman sütunları kıyamet sahnelerini aratmazken, sahildeki insanların rahat tavırları dikkat çekti. Devasa duman fırtınasının hemen karşısında banklarda oturan, suda yüzmeye ve kürek çekmeye devam eden tatilcilerin bu umursamaz halleri, felaketin ortasındaki çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

İSPANYA'DA YANGINLAR MADRİD'E YAKLAŞTI

İspanya, son yılların en ciddi orman yangını sezonlarından biriyle mücadele ediyor. Yangınlarda geniş ormanlık alanlar zarar görürken, alevlerin Madrid çevresine kadar ilerlemesi üzerine yetkililer alarma geçti.

Madrid ve çevresindeki bazı yerleşimlerde güvenlik gerekçesiyle tahliye kararları alınırken, ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

FRANSA'DA BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa'nın özellikle Gironde ve Landes bölgelerinde etkili olan yangınlar da büyük bir kriz oluşturdu. Yangın tehdidi altındaki yerleşimlerde yaşayan binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katılıyor.

Yangınların rüzgarın etkisiyle hızla yayılmasından endişe edilirken, bölgedeki ekipler alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmasını önlemek için yoğun çaba harcıyor.

Güney Avrupa'daki yangınların yol açtığı tahribat büyürken, felaketin ortasında kaydedilen tatil görüntüleri ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.