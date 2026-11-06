ABD'nin geçmişte Grönland adasını satın alma niyetini açıkça dile getirmesi ve gerekirse kontrolü ele alma tehditleriyle tırmandırdığı gerilim, Avrupa'da ciddi bir askeri işgal korkusu yaratırken beklenen tarihi adım atıldı.

Grönland Parlamentosu, Washington ile Kopenhag hattında aylardır süren krizin ardından ABD ile varılan yeni güvenlik ve savunma anlaşmasını çoğunluk oyuyla resmen onayladı.

ABD ORDUSU BÖLGEDE ÜS KURUYOR

Daha önce BM Genel Kurulu marjında ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen tarafından imzalanan mutabakat, 1951 tarihli savunma paktını baştan aşağı yeniliyor.

Trump yönetiminin adanın mülkiyetini alma veya ilhak etme tehditleriyle başlayan Arktik çatışmasına şimdilik nokta koyan uzlaşma kapsamında, Grönland'ın egemenlik hakları korunurken ABD ordusuna bölgede devasa bir askeri hareket alanı açılıyor.

Varılan anlaşma doğrultusunda ABD, adanın kuzeybatısındaki Pituffik Uzay Üssü'nü modernize etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgede iki yeni askeri savunma üssü kurma hakkı elde edecek.

19 KASIM'DA RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Danimarka Parlamentosu'nun 19 Kasım'daki oylamasının ardından resmen yürürlüğe girecek olan anlaşma, NATO ve AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin adadaki askeri varlığını ve stratejik yatırımlarını tamamen yasaklayarak Rusya ile Çin'in Arktik'teki manevra alanını sıfırlamayı hedefliyor.

Danimarka ve Grönland yönetimleri verilen tavizleri egemenliği korumak adına ödenen küçük bir bedel olarak görürken, anlaşma Washington'ın Arktik üzerindeki mutlak askeri hakimiyetini tescillemiş oldu.