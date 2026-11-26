AS (İspanya): İspanyol spor gazetesi, galibiyeti Vedat Muriqi üzerinden okuyucularına aktardı. Liverpool maçının ardından yine belirleyici olan Kosovalı golcünün İsmail Yüksek'in orta sahadaki hakimiyeti ve Kerem Aktürkoğlu'nun kanat bindirmeleriyle beslendiği vurgulandı. Gazete, Arda Turan'ın ekibinin tur şansını zora soktuğunu belirterek, "Muriqi, Arda Turan'ı cezalandırdı. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusunun tek golü galibiyeti getirdi ve Shakhtar'ın turu geçme şansını zorlaştırdı. Türk takımı 16. sıraya kadar yükseldi" yorumunu yaptı.

Tutto Mercato (İtalya): İtalyan basını, Muriqi'nin lakabına vurgu yaparak "‘Korsan’ yine fark yaratan isimdi. Muriqi bir kez daha kritik bir gol attı ve Fenerbahçe yine kazandı. İstanbul kulübü onu transfer etmenin meyvelerini topluyor. Performansı, Lukaku'nun takımın hücum hattında neden giderek daha az öne çıktığını da açıklıyor. Korsan lakaplı forvet, emeğinin karşılığını alıyor ve taraftarlara hayal kurduruyor" ifadelerini kullandı.