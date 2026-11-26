UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'in konuğu oldu. Sarı-lacivertli ekip, 56. dakikada golcüsü Vedat Muriqi'nin kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başındaki ilk Şampiyonlar Ligi maçında, bir dönem birlikte ay-yıldızlı formayı terlettiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek dev arenaya galibiyetle merhaba dedi. Liverpool zaferinin ardından Ukrayna temsilcisini de deviren Fenerbahçe, puanını 8'e çıkararak ilk 24 yolunda dev bir adım attı. Karşılaşmanın ardından Avrupa basını da bu kritik galibiyeti manşetlerine taşıdı.
İSPANYA VE İTALYA'DA MURİQİ FIRTINASI
-
AS (İspanya): İspanyol spor gazetesi, galibiyeti Vedat Muriqi üzerinden okuyucularına aktardı. Liverpool maçının ardından yine belirleyici olan Kosovalı golcünün İsmail Yüksek'in orta sahadaki hakimiyeti ve Kerem Aktürkoğlu'nun kanat bindirmeleriyle beslendiği vurgulandı. Gazete, Arda Turan'ın ekibinin tur şansını zora soktuğunu belirterek, "Muriqi, Arda Turan'ı cezalandırdı. Fenerbahçe'nin forvet oyuncusunun tek golü galibiyeti getirdi ve Shakhtar'ın turu geçme şansını zorlaştırdı. Türk takımı 16. sıraya kadar yükseldi" yorumunu yaptı.
-
Tutto Mercato (İtalya): İtalyan basını, Muriqi'nin lakabına vurgu yaparak "‘Korsan’ yine fark yaratan isimdi. Muriqi bir kez daha kritik bir gol attı ve Fenerbahçe yine kazandı. İstanbul kulübü onu transfer etmenin meyvelerini topluyor. Performansı, Lukaku'nun takımın hücum hattında neden giderek daha az öne çıktığını da açıklıyor. Korsan lakaplı forvet, emeğinin karşılığını alıyor ve taraftarlara hayal kurduruyor" ifadelerini kullandı.
UKRAYNA BASININDAN ARDA TURAN YORUMU
-
Blik: Ukrayna ekibinin Devler Ligi'ndeki son üç maçını da 1-0 kaybettiğine dikkat çekilen haberde, Shakhtar'ın yüzde 55 topla oynamasına rağmen yalnızca iki isabetli şut çekebildiği, Fenerbahçe'nin ise beş isabetli şutla daha etkili olduğu kaydedildi.
-
Ukrayna Kamu Yayıncısı: Inter ve Sporting yenilgilerinin ardından Fenerbahçe'ye de boyun eğen Shakhtar'ın ilk 24'ün dışında kaldığı ve maçın son bölümünde skoru değiştirecek üretkenlikten uzak olduğu vurgulandı.
-
Tribuna: Shakhtar Donetsk'in Türk takımlarına karşı süren 12 maçlık yenilmezlik serisinin Fenerbahçe karşısında son bulduğu aktarıldı. Ukrayna ekibinin 4 puanla 26. sıraya gerileyerek bu sezon ilk kez play-off potasının dışına düştüğü belirtildi.
-
Zbirna: "Arda Turan'ın öğrencileri Fenerbahçe'ye boyun eğdi" başlığını atan yayın organı, kaleci Dmytro Riznyk'in kurtarışlarına rağmen Muriqi'nin golüne engel olunamadığını ve üst üste üçüncü mağlubiyetin alındığını yazdı.
İNGİLTERE VE PORTEKİZ'DEN TARİHİ VURGU
-
The Sun (İngiltere): Karşılaşmayı "Türk Lokumu" manşetiyle gören İngiliz gazetesi, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde gergin geçen maçta Shakhtar'ı mağlup etti. Muriqi'nin golü Türk devine Şampiyonlar Ligi'nde tek gollü bir galibiyet kazandırdı" ifadelerine yer verdi.
-
BBC (İngiltere): "Fenerbahçe, Stamford Bridge'de Shakhtar Donetsk'i mağlup ederek Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselme umutlarını artırdı. Türk kulübü, Liverpool'a karşı evinde aldığı etkileyici üç puanın ardından Avrupa'da üst üste ikinci galibiyetini elde etti" değerlendirmesinde bulundu.
-
A Bola (Portekiz): Portekiz basını ise sarı-lacivertlilerin yakaladığı tarihi seriye dikkat çekerek, "Muriqi, Fenerbahçe'ye 18 yıldır görülmeyen bir sevinç getirdi. Türk takımı 2007-2008 sezonundan beri Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki maç kazanamamıştı" sözleriyle başarıyı özetledi.