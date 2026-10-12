Fransız devlet kontrolündeki Groupe ADP'nin bağlı ortaklığı olan Türk havalimanı hizmetleri şirketi TAV Havalimanları Avrupa Birliği ve ABD tarafından yaptırım uygulanan Rus ve İranlı hava yolu şirketleriyle çalışması Avrupa basınına yansıdı.

Groupe ADP'nin bünyesindeki TAV, Almanya merkezli Fraport ile kurduğu ortak girişim aracılığıyla Antalya Havalimanı'nı işletiyor.

21 Eylül'den bu yana Volgograd ve Moskova gibi noktalar için en az 54 Ural Airlines uçuşunun havalimanının çevrim içi geliş-gidiş panosunda yer aldığı görüldü.

Şirket, AB'nin Haziran 2024'te yaptırım listesine aldığı Rus Ural Airlines'ın uçuşlarına hizmet vermeyi sürdürdü. Bu durum, tepkilere neden oldu.

ŞİRKETLER AÇIKLAMA YAPTI

TAV, The Financial Times'a yaptığı açıklamada Antalya Havalimanı'na hangi uçuşların inebileceğini Türk havacılık makamları belirlediğini vurguladı.

Havaş'ın da sahibi olan TAV, Antalya'da Ural Airlines'ın yer hizmetleri sağlayıcısı olarak listeleniyor. AB ve ABD yaptırımları altındaki

Groupe ADP ise "yürürlükteki düzenlemelere ve yaptırımlara kesin uyum sağlandığını" açıkladı. TAV da yaptırımları ihlal etmediğini belirterek "yaptırımlara uyuma en üst düzeyde önem verdiğini" bildirdi.

Antalya Havalimanı'nı hangi hava yollarının kullanacağı konusunda bir kontrolleri olmadığını vurgulayan TAV, yaptırımlı bir hava yolunun uçuş gerçekleştirmesi durumunda "ABD veya AB yaptırım gerekliliklerini ihlal etmeden, yalnızca yerel düzenlemeler, hükümetle yapılan sözleşme yükümlülükleri ve sivil havacılık makamları tarafından dayatılan asgari düzeyde hizmet sunduğunu" ekledi.

Girişim ortağı Fraport, "yürürlükteki yasa ve düzenlemelere tam uyum içinde olduğunu" ve "işlerini geçerli yaptırım rejimlerine ve ilgili tüm yasal gerekliliklere uygun olarak yürütmeye kararlı olduğunu" duyurdu.

Fransa Ekonomi ve Finans Bakanlığı, L’Agence des participations de l’État ve Avrupa Komisyonu ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

TAV'A YAPTIRIM GELİR Mİ?

ABD'nin Tahran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla 8 Eylül'de 27 İranlı hava yolu şirketini kara listeye almasının ardından yaptırımlı hava yollarıyla yapılan etkileşimler daha fazla inceleme altına alındı.

Washington tarafından hedef alınan şirketlerin en az sekizinin geçmişte TAV tarafından işletilen terminallerin bulunduğu Türkiye ve Gürcistan'daki havalimanlarını kullandığı ve yaptırım kararını izleyen haftalarda da bu kullanıma devam ettiği görüldü.

Rotaların çoğunun kapandığı belirtilmekle birlikte, Meraj Airlines'a ait bir uçağın 5 Ekim Pazartesi günü Tahran'dan TAV tarafından işletilen Ankara Havalimanı'na uçtuğu ve gece saatlerinde İran'a döndüğü tespit edildi.

TAV, ABD tarafından 8 Eylül'de yaptırım uygulanan İranlı hava yolu şirketlerine "kontrolümüz dahilindeki kapsamda hizmet sunmayı durdurduk" açıklamasında bulundu.

ABD'nin bir kuruluşa "maddi yardımda bulunduğu" gerekçesiyle ikincil yaptırımlar uygulayabileceği ve bunun Groupe ADP ile bağlı ortaklıkları için risk oluşturabileceği öne sürüldü.

Kıdemli bir ABD yaptırım avukatı TAV'ı hedef almanın diplomatik riskleri nedeniyle Washington'ın bu tür yaptırımlar uygulamasının "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu dile getirdi.