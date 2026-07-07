Avrupa Birliği (AB), vizeden muaf olan yolcuların seyahat öncesinde onay almasını zorunlu kılacak yeni çevrimiçi sistemini gelecek yıla ertelemeye hazırlanıyor.

Söz konusu karar, AB genelindeki ziyaretlerde yoğunluğa yol açan ayrı bir elektronik sınır kontrol sisteminin (EES) uygulamaya konulması sırasında yaşanan aksaklıkların ardından gündeme geldi.

İngiltere ve ABD dahil olmak üzere AB’ye vizesiz seyahat eden yaklaşık 1,4 milyar yolcuyu kapsayacak olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), ABD'nin ESTA sistemine benzer bir yapıda çalışacaktı.

Sisteme göre başvuru sahiplerinin seyahat öncesi güvenlik kontrollerinden geçmesi ve 20 Euro ücret ödemesi gerekiyordu.

Ancak AB dışından gelen yolcuların sınırlarda parmak izi vermesini ve yüz görüntüsü taratmasını zorunlu kılan Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) yavaş devreye alınması ve karşılaşılan teknik sorunlar, yeni sistemin de ertelenmesine neden oldu.

Havalimanlarında ve kara sınırlarındaki uzun kuyruklar, havacılık sektörü temsilcilerinin önümüzdeki dönem için kaotik bir süreç uyarısı yapmasına yol açtı.

ETIAS sisteminin uygulanmasından sorumlu olan AB kuruluşu EU-Lisa, sistemin planlandığı gibi bu yılın sonuna kadar hayata geçirilmesinin artık mümkün olmadığını kabul etti.

BU SİSTEM AB'Yİ ZORLADI

Kurumun yönetim kurulu, Haziran ortasında bir araya gelerek erteleme konusunu ele aldı ve yeni bir takvimi değerlendirmek üzere eylül ayında tekrar toplanma kararı aldı.

Ajans sözcüsü, yönetim kurulunun 17 Haziran'da ETIAS'ın faaliyete geçişini tartıştığını doğrularken, o tarihten bu yana yeni bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

Sistemin başlangıç tarihini belirleme yetkisine sahip olan Avrupa Komisyonu, bu kararı ancak EU-Lisa'nın testleri başarıyla tamamlamasının ardından verebilecek.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklar, ETIAS sisteminde hala bazı bilişim sorunları bulunduğunu ve yeni bir sistem eklemeden önce mevcut EES sistemindeki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ediyor.

AB İçişleri Komiseri Magnus Brunner ise havacılık yöneticilerine gönderdiği mektupta EES'teki gecikmelerden ulusal hükümetleri sorumlu tutarak, personel yetersizliği ve altyapı eksikliklerinin bu duruma zemin hazırlamış olabileceğini kaydetti.

Başlangıçta 2022'de devreye alınması planlanan ancak ihale süreçleri ve teknik aksaklıklar nedeniyle defalarca ertelenen EES sisteminin ardından, bazı yetkililer ETIAS'ın bu yıl içinde yürürlüğe girmesini gerçek dışı olarak değerlendirdi.