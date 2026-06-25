Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Somali vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında geçici kısıtlamalara gidildiğini duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, Somali yönetiminin AB ülkelerinde düzensiz olarak bulunan vatandaşlarının geri kabulü konusunda yeterli işbirliği göstermemesi gösterildi.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, kararın Avrupa Komisyonu'nun değerlendirmesi doğrultusunda alındığı belirtilirken, Somali'nin geri kabul süreçlerinde beklenen düzeyde ilerleme kaydetmediği ifade edildi.

ÇOK GİRİŞLİ VİZELER DURDURULUYOR

Yeni düzenleme kapsamında AB üyesi ülkeler, Somali vatandaşlarına artık çok girişli vize veremeyecek. Ayrıca Somali'den yapılan vize başvurularında bazı belge ve kanıt yükümlülüklerine yönelik muafiyetler de kaldırılacak.

Bunun yanı sıra diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri için uygulanan vize ücreti muafiyeti de sona erecek.

BEKLEME SÜRESİ ÜÇ KATINA ÇIKIYOR

Kararla birlikte Somali vatandaşlarının vize başvurularına ilişkin işlem süreleri de uzatıldı. Daha önce 15 takvim günü içinde sonuçlandırılan başvuruların değerlendirme süresi 45 güne çıkarıldı.

AB Konseyi, alınan önlemlerin geçici nitelik taşıdığını ancak uygulamanın sona ereceği belirli bir tarih bulunmadığını açıkladı.