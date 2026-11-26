Avrupa Birliği (AB) liderleri, birliğin gelecek dönem mali bütçesini ve Ukrayna'ya yönelik destek politikalarını ele almak amacıyla bugün ve yarın sürecek zirve için Brüksel'de toplandı.

Görüşmelerin blok içindeki derin görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkarma riski taşıdığı belirtilirken, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez bu pazar yapılacak parlamento seçimleri nedeniyle zirveye katılmayan tek lider oldu.

Sánchez'in görüşlerini zirvede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron temsil edecek.

AB Konseyi Başkanı António Costa, sabah saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bir sonraki uzun vadeli bütçenin gündemdeki "en önemli" madde olduğunu ifade etti.

Bu zirvede bir anlaşmaya varılamayabileceğini kabul eden Costa, "Amacım liderlerimizi bir anlaşmaya yaklaştırmak" dedi ve yıl sonuna kadar bir uzlaşma sağlanmasını umduğunu dile getirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Reuters'ın aktardığına göre Brüksel'deki olağanüstü AB zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, liderlerin 2028-2034 dönemi için sunulan yaklaşık 1,6 trilyon euroluk bütçe teklifinde anlaşmaya varmaktan çok uzak olduğunu söyledi.

Meloni, "Bir çözüme ışık yılları kadar uzağız. Daha az almak için daha fazla vermek zorunda kalacağımız bir bütçeye imza atmaya istekli değiliz" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de masadaki mevcut bütçe teklifine karşı çıkacağını belirterek, mevcut önerinin bir anlaşmaya varmak için zemin oluşturmadığını söyledi.

Merz, "Toplam hacim hala çok yüksek. Avrupa'nın sağlam kamu maliyesine ihtiyacı var" dedi.

Almanya'nın öncelikleri arasında müreffeh bir ekonomi ve savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi olduğunu kaydeden Merz, bunun tüm Avrupa ve Ukrayna için geçerli olduğunu vurguladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, liderlerin hala "birbirinden çok uzak" olduğunu kabul ederek mevcut teklifin işlemeyeceği konusunda Almanya Başbakanı Merz ile hemfikir olduğunu belirtti.

Bütçenin çok büyük olduğunu ve geleceğe yeterince odaklanmadığını ifade eden Frederiksen, rekabet gücü, savunma ve güvenlik alanlarında daha fazla çalışma yapılması çağrısında bulundu.

2027 yılında üye ülkelerde çok önemli siyasi seçimler yapılacağını ve bunun Avrupa içindeki durumu daha da zorlaştırabileceğini söyleyen Frederiksen, bu nedenle yıl içinde anlaşma sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Ukrayna'yı "Avrupa'nın ilk savunma hattı" olarak nitelendiren Frederiksen, Ukrayna'ya sağlanan finansmanın yeni bütçeyle ilişkilendirilmesi yönündeki Merz'in çağrısını destekledi.

Frederiksen, "Ukrayna düşerse, Rusya'nın daha da ilerlemesi konusunda ciddi bir risk olduğuna inanıyorum" uyarısında bulundu ve ortak harcamaların kolektif olarak finanse edilmesi geleneği kapsamında Ukrayna fonlarının da bu çerçevenin bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Önümüzdeki 12 ayda Fransa, İspanya ve Polonya gibi ülkelerde yapılacak seçimlerin ardından AB'nin Ukrayna desteğini sürdürüp sürdüremeyeceği sorusuna ise bilmediği yanıtını veren Frederiksen, Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemeyi bırakıp parayı başka yere harcayabileceği düşüncesine karşı güçlü bir uyarıda bulundu.