Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından birliğin 2028 yılından itibaren geçerli olacak yeni dönem bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2028-2034 dönemini kapsayacak bütçe müzakerelerinde üye ülkelerin görüşlerinin henüz birbirinden uzak olduğunu vurgulayan Merz, yeni bütçenin aşırı artırılmaması ve mali yüklerin adil biçimde paylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Müzakerelerde henüz uzlaşma sağlanamamasının şaşırtıcı olmadığını, farklı pozisyonların yakınlaştırılması için zamana ve iyi niyete ihtiyaç duyulduğunu aktaran Merz, tüm üye ülkelerin kamu maliyesinde zorluklar yaşadığını hatırlattı.

AB düzeyinde karşılanamayacak mali taahhütlerden kaçınılması gerektiğini belirten Merz, "Avrupa'nın da sağlam maliyeye ihtiyacı var, yeni borçlara değil." ifadelerini kullandı.

Merz ayrıca, aşırı borçlanmanın yalnızca Avrupa'nın para birimi avronun istikrarını değil, kıtanın egemenliğini de tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

MÜZAKERELER İÇİN ZAMAN DARALIYOR

AB'nin yeni bütçesi konusunda bu yıl içinde uzlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini koruyan Merz, müzakerelerin yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Gelecek yıl bazı büyük ve orta ölçekli Avrupa ülkelerinde seçimler yapılacağını hatırlatan Merz, sürecin sonraki bir tarihe sarkmasının müzakereleri daha da zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Merz, AB liderlerinin 17 Aralık'ta yeniden bir araya gelerek bütçe konusunda anlaşmaya varmayı hedeflediğini ve bu toplantıda somut sonuç alınması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.