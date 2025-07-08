Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları, salı günü gerçekleştirecekleri toplantıda, Bulgaristan’ın euroya geçiş sürecine resmen onay vermeye hazırlanıyor. Bu adım, 2025 yılı itibarıyla Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’nin 21. üyesi olmasının önünü açacak.

Bulgaristan, 2007 yılında AB üyeliği kazandığından bu yana ortak para birimini benimsemeyi stratejik hedef olarak belirlemişti. Yaklaşık yirmi yıl süren teknik ve siyasi çalışmaların ardından ülke, bu hedefe ulaşmak üzere son virajı dönüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, euroya geçişin, küresel düzeyde para biriminin profilini yükselteceğini belirtti. Lagarde’a göre, ABD’nin ticaret politikalarının dolar üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle euro, uluslararası güvenilirliğini artırma fırsatı yakalıyor.

HALK EURO'YA SICAK BAKMIYOR

Ancak hükümetin olumlu yaklaşımına rağmen, ülke genelinde euroya geçiş konusunda halk arasında ciddi bir bölünme yaşanıyor. Özellikle levadan vazgeçme ve fiyatların artacağı endişesi, toplumsal tepkilere yol açıyor. Geçtiğimiz hafta binlerce kişi sokaklara döküldü, cuma günü düzenlenen protestolarda polisle yaşanan çatışmaların ardından bir kişi gözaltına alındı.

Bulgar hükümetleri ise euroya geçişin, AB’nin en düşük yaşam standardına sahip ülkesi olan Bulgaristan’da ekonomik istikrarı ve refah seviyesini artıracağı görüşünde birleşiyor.

NİHAİ KARARI MALİYE BAKANLARI VERECEK

Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu, geçen ay yaptıkları değerlendirmede Balkan ülkesinin euroya geçiş için gerekli tüm ekonomik kriterleri karşıladığını duyurdu. Sürecin bir sonraki aşamasında Avrupa Parlamentosu'nun onayı bekleniyor. Ardından nihai karar AB maliye bakanları tarafından verilecek.

EN SON HIRVATİSTAN KABUL ETMİŞTİ

Bulgaristan, son on yılda euroyu benimseyen ikinci AB ülkesi olacak. En son 2023’te Hırvatistan ortak para birimine katılmıştı. Euro krizinden bu yana yalnızca birkaç ülke bu adımı atarken, Polonya, Çekya ve Macaristan gibi bazı üyeler, parasal egemenliği koruma gerekçesiyle eurodan uzak durmayı sürdürüyor.