Cem YILDIRIM

Balkan ülkesi Karadağ, Avrupa Birliği’yle (AB) yürütülen müzakereler sonucunda Türkiye dahil beş ülkeye vize uygulaması getiriyor. Buna göre Türkiye vatandaşları 1 Kasım 2026 itibarıyla Karadağ’a vizeyle girebilecek.

Karadağ hükümeti, vize politikasını AB’yle uyumlu hale getirmek ve katılım müzakerelerinin 24’üncü faslını sonlandırmak amacıyla Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarına sağladığı vize serbestisi uygulamasını sonlandırdı. Söz konusu beş ülke vatandaşları 31 Ekim’e kadar Karadağ’a vizesiz girmeye devam edecek.