Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Macaristan ile yaşanan veto ve hukuk devleti krizlerinin tekrarlanmasını önlemek amacıyla birliğe yeni katılacak devletlere 10 yıllık deneme süresi getirilmesine yönelik ilk adımı attı.

AB Konseyi dönem başkanı İrlanda'nın girişimiyle 15 yıldan 10 yıla çekilen ve gerektiğinde beş yıl uzatılabilecek olan öneri, hukukun üstünlüğünü ciddi biçimde ihlal eden veya birlik kararlarını engelleyen yeni üyelerin oy haklarının askıya alınmasını öngörüyor.

İLK KARADAĞ'DA UYGULANACAK

AB büyükelçilerinin geniş destek verdiği ve nitelikli çoğunlukla devreye sokulması planlanan bu güvence mekanizması, ilk olarak üyeliğe en yakın aday konumundaki Karadağ'ın Haziran 2027'ye kadar imzalanması hedeflenen katılım anlaşmasına temel oluşturacak.

Ancak bazı üye devletler ve Podgoritsa yönetimi, yaptırımların nesnel kriterlere dayanması gerektiğini savunarak oy haklarının tamamen askıya alınmasının birlik içinde "ikinci sınıf üyeler" yaratabileceğine dair endişelerini dile getiriyor.

Mekanizmanın yalnızca Karadağ'a mı uygulanacağı yoksa gelecekteki tüm yeni üyeler için emsal mi teşkil edeceği ise gelecek hafta başlayacak teknik görüşmelerin ardından netleşecek.