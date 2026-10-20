Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Libya Parlamentosu tarafından bugün Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin sözde Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Libya Temsilciler Meclisi'nin, 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Leyen şu ifadeleri kullandı:

"Libya Parlamentosu tarafından bugün Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin sözde Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası'nın onaylanmasını derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Avrupa Birliği'nin (AB) bu konudaki tutumunun 2019 yılında Avrupa Konseyi tarafından açıkça belirtildiğini ve halen değişmediğini hatırlatırız.

Bu anlaşma, üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ediyor, Deniz Hukuku'na aykırıdır ve geçersizdir. Yunanistan ve Kıbrıs ile dayanışmamızı yeniden teyit ediyoruz. Libya'ya yönelik her türlü dış müdahaleye karşı AB'nin bilinen tutumunu bir kez daha vurguluyoruz."