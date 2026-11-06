Yıllardır tam üyelik hedefi olan ve son dönemde ilişkilerin kesintiye uğradığı Avrupa Birliği ile ipler iyice koptu. AB genişleme raporunu açıkladı ve Türkiye için çok sert ifadeler kullanıldı. Raporda Yunan-Rum talepleri hukukun gereği gibi sunuldu.

Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarması durumunda 1995 yılında TBMM’nin aldığı, “Savaş nedeni-Casus Belli” kararı da hedef alındı. Ege adalarının silahlandırılması ise Yunan egemenliği ile ilişkilendirildi. Kıbrıs Rum Yönetiminin de tanınması gereği ima edildi.

Mavi Vatan’ın ders kitaplarına girmesi bile kaygı konusu yapıldı.

KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

Türkiye’nin denizlerdeki hak ve çıkarlarının okullarda öğretilmesi sorgulandı. Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatı ise geçersiz olduğu öne sürüldü. Türkiye’nin tezi olan Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ise reddedildi. KKTC ile doğal gaz boru hattı ve elektrik bağlantısı projeleri Rum yönetimi iznine bağlandı.

Raporda Türkiye’nin AB’ye katılım için siyasi kriterleri yerine getirtmediği ve insan hakları, demokrasi ve hukuk alanlarında gerileme olduğu kaydedildi.

“Muhalefete açılan davalar yoğunlaştı, demokratik ilkelere bağlılık endişeleri arttı. İfade özgürlüğü yetersiz kaldı. Gazetecilere keyfi tutuklamalar devam ediyor’’ denildi. Yüksek enflasyon konusunda da önlem alınması istendi.

Gürdeniz: AB bizi aşağılıyor

Emekli Amiral Cem Gürdeniz SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “AB bu rapor ile yine ülkemizi aşağılıyor. Yunanistan’a her tür desteği de veriyor. Yunanistan’ın hayallerini ayakta tutuyor, Türkiye’den de bu hayallere uygun bir coğrafyaya razı olmasını bekliyor Türkiye için söz konusu olan vatandır. Bunların hiçbiri üyelik pazarlığının bedeli yapılamaz. AB’nin Türkiye’ye hâlâ üst perdeden jeopolitik talimat vermesi ibretliktir. Ankara AB ye haddini bildirmediği sürece bu aşağılama devam edecektir” dedi.

Cem Gürdeniz

Dışişleri: Ön yargılı raporu reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu’nun 2026 Genişleme Paketi kapsamında hazırladığı Türkiye Raporu’na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, ‘’AB ülkemize karşı ön yargılı ve hakkaniyetten uzak tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur. AB yetkililerinin çifte standartlı yaklaşımı ve tutarsızlığı, inandırıcılığını yitirmiş zihniyetinin yansımasıdır’’ cevabını verdi.

Bakanlık, ayrıca raporda Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının tezlerine yer verilirken Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) meşru hak ve çıkarlarının göz ardı edildiğini kaydetti. Türkiye ile Libya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası’na ilişkin ifadelerin de herhangi bir hüküm taşımadığını bildirdi.