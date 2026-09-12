Avrupa Birliği, savaşın yıprattığı Ukrayna'nın askeri ekipman satın alabilmesi, özellikle de Rusya’nın balistik füzelerini düşürmek için acilen ihtiyaç duyduğu Patriot önleme füzelerini temin edebilmesi amacıyla Ukrayna’ya 6,1 milyar Euro tutarında ek yardım sağlamaya hazırlanıyor.
Brüksel, ulusal stoklarında hala Patriot önleme füzesi bulunduran AB ülkelerini, bu füzeleri Ukrayna'ya bağışlamaya ve yerlerini 2027 için planlanan teslimatlarla daha sonra doldurmaya ikna etmeye çalışıyor.
Cuma günü duyurulan fon, bloğun 90 milyar Euro'luk destek kredisinden karşılanacak; bu yıl için askeri yardıma 28,3 milyar Euro, bütçe yardımlarına ise 16,7 milyar Euro ayrılmış durumda.
Kredinin "Avrupa Yapımı" şartı, ABD yapımı Patriotlar ile Çin menşeli bileşenlere bağımlı olan dronların tedarik edilebilmesi amacıyla kaldırılacak.
Yeni tahsis edilen 6,1 milyar Euro, 28,3 milyar Euro'luk zarf kapsamındaki son tahsisatı temsil ediyor.
Ödemeler, Brüksel'in Kiev'in özel şirketlerle imzaladığı sözleşmeleri kontrol edip doğrulamasının ardından kademeli taksitler halinde gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar 8,35 milyar Euro'luk savunma finansmanı aktarıldı.
KIŞTAN ÖNCE SON HAZIRLIKLAR
Avrupa Komisyonu Savunma Komiseri Andrius Kubilius düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'nın askeri üstünlüğü, kritik ürünlerin gerekli miktarlarda ve çok kısa süreler içinde hızla temin edilmesine bağlıdır" dedi.
AB teslimatlarının stok eritme, siparişlerde önceliklendirme ve üretimin artırılması yoluyla hızlandırılmasının hayati önem taşımaya devam ettiğini vurgulayan Kubilius, Ukraynalıların bu füzeleri kış gelmeden mümkün olduğunca çok elde etmek için tüm çabayı göstereceğini belirtti.
Haber, AB yetkililerinin savaşın şimdiye kadarki en sert dönemi olmasını beklediği kış mevsimi öncesinde, Rusya'nın jet motorlu İHA'lar da dahil olmak üzee saldırılarını artırmasıyla birlikte müttefiklerin Ukrayna'ya hava savunma sistemleri tedarik etme yarışı yürüttüğü bir dönemde geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ordusunun kışı güvenle atlatabilmesi için yaklaşık 300 Patriot önleme füzesine ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.
RUSYA SALDIRILARINI İKİ KATINA ÇIKTI
ABD'li savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen PAC-3 hava savunma füzelerinin kıtlığı, Kiev'in Rusya'nın balistik füzelerini etkili bir şekilde püskürtme yeteneğini ciddi şekilde kısıtladı ve Moskova bu zafiyeti hava saldırılarını iki katına çıkarmak için kullandı.
Orta Doğu'daki savaş, başlangıçta zaten külfetli olan üretim zincirlerindeki aksaklıkları daha da artırdı.
Tek bir PAC-3 önleme füzesi 24 aylık üretim süresine ve yaklaşık 4 milyon Euro (3,45 milyar Euro) fiyat etiketine sahip.
İşleri hızlandırma çabası kapsamında Brüksel, elinde Patriot bulunduran üye devletlerin bunları Ukrayna'ya bağışlamasını ve daha sonra 2027 teslimatlarıyla değiştirmesini, başka bir deyişle bir takas yapılmasını hedefliyor.
Kubilius, NATO'nun da ABD yapımı silahları Ukrayna için harekete geçiren PURL programı üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.