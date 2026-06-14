Avrupa Birliği üyesi olan Malta Cumhuriyeti, dünyada sivil havacılık faaliyetlerini tek bir merkezden yürüten sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor. Ülkeye havayolu ile gerçekleştirilen tüm uluslararası giriş ve çıkışlar, tek bir bölgede toplanmış durumda.

TÜM ULAŞIM TEK BİR NOKTADAN SAĞLANIYOR

Resmi adıyla Malta Uluslararası Havalimanı, ülkenin hem sivil yolcu taşımacılığında hem de ticari lojistik ağında ana merkez konumunda bulunuyor. Luqa bölgesinde yer alan bu havalimanı, adanın dünya ile olan tek fiziki hava bağlantısını oluşturuyor.

Yaklaşık 316 kilometrekarelik toplam yüz ölçümüne sahip olan ada devletinde, coğrafi kısıtlılıklar ve mesafelerin kısa olması nedeniyle ikinci bir havalimanı inşasına ihtiyaç duyulmuyor.

AVRUPA VE DÜNYAYA AÇILAN TEK KAPI

Yılda milyonlarca yolcuyu ağırlayan bu havalimanı, ülkenin turizm ve ticaret gelirlerinin en büyük yürütücü gücü olarak kabul ediliyor. İç hat uçuşlarının bulunmadığı ülkede, tüm operasyonlar doğrudan uluslararası uçuşlar olarak organize ediliyor.

Hava ulaşım altyapısını tek bir stratejik tesiste toplayan Malta, bu lojistik modeliyle küresel sivil havacılık literatüründe de dikkat çeken ülkeler arasında gösteriliyor.