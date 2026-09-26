Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye, kadınlar ve erkeklerde elde ettiği tarihi başarılarla şampiyonaya damga vurdu.

Fenerbahçeli milli sporcular, Avrupa’nın zirvesinde 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş ve Emrah Yaşar altın madalya kazanan isimler olurken Büşra Işıldar ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Bronz madalya alarak 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nı noktalayan sarı lacivertli sporular ise Nurselen Yalgettekin, Samet Gümüş ve Gizem Özer oldu.