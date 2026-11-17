Avrupa piyasalarında saat 11.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 657,72 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 10.803,56 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 26.378,06 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,52 azalışla 51.249,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kayıpla 8.312,65 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 19.823,06 puanda bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politikalarına ilişkin belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahı üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Nvidia'nın bugün açıklayacağı finansal sonuçlarda geleceğe yönelik beklentiler yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek. Casusluk iddiaları ve özel hayatına ilişkin gelişmelerin ardından şirketteki görevinden istifa eden Üst Yönetici (CEO) Jensen Huang'ın şirkete geri dönebileceğine dair haberler belirsizlikleri daha da artırırken Nvidia'nın yönetiminde kimlerin yer alacağı ve şirketin gelecekte izleyeceği yol konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Avrupa'da ise yapay zeka ve teknoloji sektöründe yaşanan satış baskısının etkisiyle risk iştahı törpülendi. Bölge endekslerinde teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen düşüşlerin etkisiyle negatif bir seyir hakim.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Fed, İtalyan bankacılık grubu UniCredit'in Alman Commerzbank'ı satın alma planına onay verdi.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna'ya mali destek programı kapsamında yaklaşık 8 milyar avroluk ödeme yapılmasını onayladı.

AB, Rusya'nın Ukrayna ile savaşını finanse etmesine katkı sağladıkları gerekçesiyle 12 kişi ve 101 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 0,2 artarak, yıllık bazda ise yüzde 1,5 oldu.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde kasım ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere, yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.