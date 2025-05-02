Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 artışla 532,34 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 22.785,85 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 8.561,98 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 38.074 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 kazançla 13.356,12 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 primle 7.693,47 puan seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin’in tarifeler konusunda anlaşabileceği yönündeki sinyallerle pozitif seyrederken, gözler ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine çevrildi.

Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri öncesinde Avrupa borsalarında da pozitif bir seyir izleniyor.

Bölgede mart ayında gelen yüzde 2,2 enflasyon, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) orta vadeli hedefi olan yüzde 2 seviyesine yakın seyretmişti.

Analistler bugün açıklanacak enflasyon verisinin alt kalemlerinden alınacak sinyallerin bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesinin beklendiğini belirterek, tarife gündemiyle belirsizliğin arttığı piyasa şartlarında elde edilecek verilerin bölgedeki ekonomik projeksiyonlar için önem arz ettiğini vurguladı.

Öte yandan, bölgede elektrik kesintisine ilişkin haber akışı izlenirken kesintinin nedeni de araştırılıyor.

İspanya haber ajansı EFE'nin haberine göre, kesintinin nedenini araştıran komisyon, elektrik şirketlerinden başlangıçta talep ettiği bilgilerin çoğunu aldı. Bazı verilere erişimde "teknik karmaşıklık" yaşanmasına rağmen elektrik şirketleri bu verileri de komisyona teslim etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Analistler bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.