Pegasus Hava Yolları, Avrupa’daki uçuş ağını genişletecek satın alma sürecini tamamladı. Şirket, Smartwings Grubu ve Çekya Hava Yolları’nın paylarının tamamını devralırken, mevcut markaların faaliyetlerini sürdürmesi kararlaştırıldı.

142 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA TAMAMLANDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde satın alma bedelinin 142 milyon 291 bin 526 euro olduğu açıklandı. İşlem nakit olarak gerçekleştirilirken devralma Pegasus’un yüzde 100 bağlı ortaklığı Pegasus Europe B.V. üzerinden tamamlandı. Pegasus, hisselerin yüzde 70’ini doğrudan, yüzde 30’unu ise dolaylı olarak kontrolüne geçirdi.

PEGASUS HANGİ ŞİRKETLERİ SATIN ALDI?

Satın alma kapsamında Çekya merkezli Smartwings Grubu ile Çekya Hava Yolları’nın paylarının tamamı Pegasus’un kontrolüne geçti. Aylar süren süreç, gerekli düzenleyici kurum onaylarının alınması ve kapanış koşullarının yerine getirilmesiyle tamamlandı.

TOPLAM FİLO 175 UÇAĞI AŞTI

Devralmanın ardından iki hava yolu grubunun filolarındaki toplam uçak sayısı 175’in üzerine çıktı. Şirketlerin ayrıca toplam 140 uçağı kapsayan kesin siparişleri bulunuyor. Pegasus 57 ülkede 161 noktaya, Smartwings Grubu ise 20 ülkede 80 noktaya uçuş gerçekleştiriyor.

Satın alma sonrasında Smartwings’in mevcut markası korunacak. Şirket günlük operasyonlarını, müşteri ilişkilerini ve hizmetlerini mevcut yapısıyla sürdürürken, iki grubun deneyimlerinin bir araya getirilmesiyle uzun vadeli büyüme hedefleniyor.

SATIN ALMA SONRASI NE DEĞİŞECEK?

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi Güliz Öztürk, Pegasus ve Smartwings’in birlikte yolculara daha fazla seçenek sunabileceğini belirtti. Smartwings Kurucu Ortağı Jiří Šimáně ise Pegasus’un şirketin güçlü yönlerini ileriye taşıyacak ve gelecekteki büyümesini destekleyecek doğru ortak olduğuna inandıklarını ifade etti.