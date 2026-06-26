

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle, ilçenin özgün tadı ve aromasıyla öne çıkan dalbastı kirazında üretimin olmadığını söyledi.

İlçede yaklaşık 2 bin 800 dönümde dalbastı kirazı üretimi yapıldığını, bu alanda yaklaşık 4 bin 450 çiftçinin faaliyet gösterdiğini belirten Solmaz, bu yıl bahçelerde verimin yüksek olduğunu, hasadın devam ettiğini anlattı.

Solmaz, ilçede bu sezon 900 ila 1100 ton rekolte beklendiğini dile getirerek, "Çiftçi arkadaşlar ve işçilerle şu anda kiraz hasadını yapmaktayız. Kalite ve kalibremiz çok iyi, kirazımızın aroması da çok güzel. Bu sene Allah verdi, rekoltemiz çok iyi. Ağaçlarımız iyi meyve tuttu. Bundan dolayı çiftçilerimizin yüzü gülüyor" dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR

Dalbastı kirazının başta Avrupa'dakiler olmak üzere birçok ülkeye gönderildiğini anlatan Solmaz, üründe kalıntı bulunmamasının ihracatta önemli avantaj sağladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının önerdiği ilaçlama programına uygun üretim yapıldığını belirten Solmaz, bu sayede kirazın Avrupa pazarında rahatlıkla alıcı bulduğunu ifade etti.

İhracatçıların da bölgedeki bahçeleri gezerek alım için üreticilerle görüştüğünü aktaran Solmaz, dalbastı kirazının İngiltere, Almanya, İtalya'nın yanı sıra Arap ülkelerine gönderildiğini kaydetti.

İŞÇİ YEVMİYELERİ 2 BİN 500 LİRAYI BULUYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Yeşilyurt'ta yaklaşık 2 bin evin yıkıldığını, ilçe dışına çıkan aileler nedeniyle hasatta çalışacak deneyimli işçi sayısının azaldığını anlatan Solmaz, şöyle konuştu:

"Malatya merkezden gelen bazı kişiler kiraz işçiliğini bilmiyor. Rastgele ve sapsız topluyorlar. Sapsız toplanan kirazın raf ömrü 6-7 saate kadar düşüyor. Bu nedenle dışarıdan gelen işçilere toplatamıyoruz, Yeşilyurt'un işçileriyle çalışmak zorunda kalıyoruz. Ancak onların da sayısı az olduğu için maliyetimiz yükseliyor. Kirazda yevmiye 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Yeme içme ve nakliye dahil günlük maliyet 3 bin lirayı buluyor" dedi.

Kiraz üreticisi Metin Şalvarcı da 12 dönümlük bahçesinde yaklaşık 300 kiraz ağacı bulunduğunu, günde 10 işçi çalıştırdığını söyledi.

Bu yıl ürünün bol ve verimli olduğunu dile getiren Şalvarcı, "Ürünün bolluğundan dolayı çiftçinin yüzü güldü. Şu anda ürettiğimiz kirazları İstanbul'a, Ankara'ya, büyükşehirlere sipariş usulü gönderiyoruz" dedi.

Hasatta çalışan Tolga Bozgül ise saat 06.00'da işe başladıklarını, mesainin 17.00'ye kadar sürdüğünü belirterek, günlük 2 bin 500 lira yevmiye aldıklarını ve işlerinden memnun olduklarını anlattı.

Kalite, kalibre ve aroma açısından ürünün iyi durumda olduğunu belirten Solmaz, üreticinin verimden memnun olduğunu ancak artan maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle satış tarafında beklentilerin karşılanmadığını kaydetti.