Dış yüzeyini kaplayan kahverengi-kırmızımsı pullu yapısıyla "yılan meyvesi" olarak adlandırılan salak meyvesi, Güneydoğu Asya mutfağının en dikkat çeken egzotik ürünleri arasında yer alıyor. Endonezya ve Malezya kökenli olan bu tropikal meyve, Asya pazarında geniş bir tüketime sahip.

Son dönemde İspanya gibi Avrupa'nın egzotik meyve ithalatı ve mikroklimal yetiştiricilik merkezlerinde gurme pazarlara girmeye başlasa da, ürün henüz Avrupa genelinde kısıtlı bir varlık gösteriyor. İspanya ve İtalya'daki egzotik meyve tezgahlarında ürünü gören tüketiciler ise sıra dışı görünümü karşısında şaşkınlık yaşıyor.

FARKLI AROMALARIN BİRLEŞİMİ

Java ve Sumatra adalarında yaygın biçimde yetişen, alçak boylu bir palmiye türünün meyvesi olan salak; oval formu ve sert, pullu kabuğuyla biliniyor. Kabuğunun altındaki üç bölümlü beyaz etli doku, tüketilmeyen sert çekirdekleri çevreliyor. Meyvenin tat profili; ananas, muz, narenciye ve bal aromalarının yanı sıra hafif ekşi ve buruk notaların dengesiyle tanımlanıyor.

YOK OLMA TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

Cakarta'nın Condet bölgesinde yetişen ve 1989 yılında kentin resmi simgesi ilan edilen "Condet salağı", bölgedeki Betawi kültürü için tarihsel bir önem taşıyor. Geçmişte törenlerde, sunularda ve hediyelik olarak sıkça kullanılan bu özel çeşit; sanayileşme, toprak kirliliği, ticari tarım alanlarının yetersizliği ve daha yüksek verimli türlerle rekabet nedeniyle günümüzde üretim kayıpları yaşıyor ve kaybolma riski taşıyor.

GENİŞ KULLANIM ALANINA SAHİP

Meyve, taze tüketimin yanı sıra Güneydoğu Asya gastronomisinde kızartma, kurutma, turşulama ve sos yapımında kullanılıyor. Betawi mutfağına ait pecak oncom salak gibi geleneksel yemeklerde Condet salağı püresi, fermente tofu ve çeşitli baharatlarla birlikte servis ediliyor. Piyasada tatlılığıyla öne çıkan Gula Pasir ve farklı tat profilleri sunan Pondoh gibi öne çıkan farklı varyasyonları da bulunuyor.