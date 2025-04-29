Alman Sabine Fischer-Kugler, hayatını yıllarca bağışlanan bir böbrekle sürdürmüştü ancak o böbrekle daha fazla yaşamaz hale gelmişti.

Tekrar diyalize dönmek zorunda kalan Sabine çareyi yurt dışında aramaya karar verdi ve Kenya’daki tartışmalı Mediheal Kliniği'ne çıkan bir organ yolculuğuna girdi.

Almanya’da kayıtlı olan bir internet sitesi üzerinden Sabine, Medlead adındaki bir şirketle iletişime geçti.

Site, dört ila altı hafta içinde böbrek nakli vaat ediyordu ve arkasında hiçbir somut iz bulunmayan gizemli bağlantılar zinciri uzanıyordu.

Onedio'nun derlediği habere göre; sözde profesyonel görünen bu sistemin ardında, geçmişinde organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları bulunan Robert Shpolansky gibi isimler bulunuyordu. Siteler aracılığıyla Kenya’da böbrek nakli olmak isteyen hastalar WhatsApp görüşmeleriyle yönlendiriliyor, gerisi ise el altından yürütülüyordu.

2 BİN EURO KARŞILIĞINDA BÖBREKLERİNİ SATIYORLAR

Gençler 2.000 ila 5.000 Euro arasında değişen meblağlar karşılığında bir böbreklerini satıyorlar, fakat ameliyat sonrasında çoğu ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlıyor. Kimi zaman alacakları paranın tamamını bile alamıyorlar.

ARKASINDA İSRAİLLİ İSİM VAR

DW'de yer alan habere göre; MedLead'in arkasındaki isim İsrail vatandaşı Robert Shpolanski. Tel Aviv Sulh Mahkemesi'nin 2016 tarihli iddianamesine göre Shpolanski, "çok sayıda yasa dışı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirmekle" suçlanıyor.

Bu suç örgütüne Boris Wolfman adlı bir kişinin liderlik ettiği belirtiliyor. Shpolanski, Wolfman ile bağı olduğu iddialarını reddediyor.