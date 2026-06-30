Rusya’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Dmitri Polyanskiy, Avrupa ile Rusya arasında tırmanan gerilime ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu. Sputnik’e demeçte bulunan Polyanskiy, Batı kamuoyunda sıkça dile getirilen “2030 yılına kadar Rusya ile savaşa hazır olunması” yönündeki çağrıları değerlendirirken, sıcak bir çatışmanın bu tarihten çok daha önce patlak verebileceğini ileri sürdü.

Avrupa'da kasıtlı bir askeri hazırlık ve aktif bir militarizasyon sürecinin yürütüldüğünü savunan Rus diplomat, "saldırgan Rusya" anlatısının ve Moskova’ya atfedilen asılsız planların bu hazırlıklara zemin hazırlamak için kullanıldığını iddia etti.

Çatışma riskinin tahmin edilenden daha yakın olduğunu vurgulayan Polyanskiy, asıl tehlikenin tarafların niyetlerinden bağımsız olarak, Avrupa'yı savaşa çok daha erken dahil edebilecek olası provokasyon eşiğinin giderek düşmesi olduğunu belirtti.

KİEV'İN PLANINI AÇIKLADI

Açıklamalarında Ukrayna yönetimine de değinen Polyanskiy, Kiev rejiminin hayatta kalabilmek için Rusya ile Avrupa arasında doğrudan bir savaşı kışkırtmaktan başka çaresi kalmadığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu niyetini gizlemediğini ve müttefiklerini bu senaryodan kaçındıkları için eleştirdiğini ifade eden diplomat, şu aşamada en kritik meselenin, çatışmayı kaçınılmaz kılacak o kırmızı çizginin aşılmamasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Moskova ile Batı arasındaki bu gerilim, Rus diplomasisinin üst kademelerinde de benzer şekilde yankı buluyor. Geçtiğimiz hafta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, AB ve NATO'nun temel hedefinin Rusya’ya ‘stratejik bir yenilgi’ yaşatmak olduğunu ve Batı'nın 2030 civarında bir çatışmaya hazırlandığını iddia etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da kaleme aldığı makalede, Batı'nın Ukrayna üzerinden zaman kazanmaya çalıştığını savunarak, mevcut gidişatın NATO ile Rusya arasında nükleer bir savaşa dönüşebilecek doğrudan bir çatışma riski barındırdığı konusunda uyarılarda bulunmuştu.