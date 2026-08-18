Avrupa kıtası genelinde ardı ardına yaşanan şiddetli sıcak hava dalgaları ve her geçen gün çok daha vahim bir hale gelen kuraklık, bölge tarımında eşi benzeri görülmemiş bir krize yol açtı.

İnsan kaynaklı küresel ısınma ve şiddetli El Niño etkisiyle sıcaklıkların düzenli olarak 30 ile 35 derecenin üzerine çıkması, yağışsızlık ve sıcak rüzgarlar bitki gelişimini olumsuz etkiledi.

Özellikle sebze ve tahıl üreticileri rekoltelerde büyük kayıplar yaşandığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Fransa'da sebze üretimi önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde azaldı. Kabakta yüzde 25, marulda yüzde 35, bezelyede yüzde 40, brokolide yüzde 60 ve enginarda yüzde 50 ile yüzde 100 arasında üretim kaybı bildirildi.

Bretagne bölgesindeki 1.300’den fazla sebze üreticisini temsil eden Prince de Bretagne, sebze sektörünün tarihi bir krizle karşı karşıya kaldığını belirterek verim ve kalitedeki düşüşe karşı acil eylem çağrısında bulundu.

4 bin 400 üyeli Fransız Konserve ve Dondurulmuş Sebze Üreticileri Birliği’nden Eric Legras ise Fransız basını Le Monde’a yaptığı açıklamada, "Normalde bir bölge daha iyi durumdadır ve bu durum dengelemeye yardımcı olur. Bu yıl ise tüm ana üretim bölgelerimiz aynı anda vuruldu." ifadelerini kullandı.

SAMAN BİLE BÜYÜMÜYOR

Avrupa’nın en büyük tahıl üreticisi konumundaki Fransa’da mısır rekoltesinin, 2025 seviyelerine göre yüzde 35 azalarak en son 1980 yılında görülen yaklaşık 9 milyon ton seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Tarım Bakanlığı, bu düşüşün bir kısmının çiftçilerin ayçiçeği gibi diğer ürünlere yönelmesinden, bir kısmının ise sıcak hava dalgalarının kritik büyüme dönemlerinde ürüne zarar vermesinden kaynaklandığını belirtti.

Hayvancılık sektöründe de süt verimi yüzde 10 ile yüzde 15 oranında düşerken, Agreste istatistik servisi kışlık yem amaçlı saman üretiminin 1989-2018 ortalamasının yüzde 30 altında kaldığını bildirdi.

Kümes hayvancılığında haziran ayındaki sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanan telef sonucu günlük yumurta üretimi normalin yaklaşık 1 milyon adet altına indi.

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, sektöre 145 milyon avro (124 milyon sterlin) tutarında acil yardım ve 2027 bütçesinde yapısal destek önlemleri sözü verdi.

MISIR, PİRİNÇ, SOYA FASÜLYESİ, SÜT BİTİYOR

İtalya’da en büyük çiftçi örgütü Coldiretti’nin verilerine göre tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 60’ı hafif ya da şiddetli kuraklıktan etkilenmiş durumda.

Mısır, pirinç, soya fasulyesi, sebze ve meyve rekoltesi ciddi zarara uğrarken süt üretimi yüzde 20 oranında düştü.

Orman yangınları ve şiddetli fırtınaların zararları dahil sektördeki toplam maliyetin 3 milyar Euro'yu aştığı belirtiliyor.

Ülke pirinç üretiminin yaklaşık yüzde 80'ini karşılayan Po Vadisi'nde nehrin çekilmesi nedeniyle su kısıtlamasına gidildi.

TARLALAR HAFTADA BİR SULANABİLİYOR

2025 yılında 235 bin hektar alanda pirinç ekimi yapılan ülkede şiddetli kuraklık nedeniyle çiftçiler tarlalarını ancak birer hafta arayla sulayabiliyor.

İspanya’da da tahıl rekoltesi Castilla y León’da yüzde 35, Madrid bölgesinde yüzde 49 ve Endülüs’te yüzde 24 oranında geriledi.

Koyun sütü üretimi yüzde 6,5, keçi sütü üretimi ise yüzde 10,8 oranında düştü.

Kurak geçen 2024 yılının ardından geçen yıl toparlanan zeytinyağı rekoltesi için bu yılki durumun henüz netleşmediği belirtilirken, Ulusal Şarap Federasyonu 2026 yılı için üretimde yüzde 20 düşüş beklediğini açıkladı.

Federasyon Direktörü José Luis Benítez, art arda gelen sıcak hava dalgalarının nem eksikliği nedeniyle üzüm tanelerini küçülttüğünü ve rekolteyi düşüreceği uyarısında bulundu.