Almanya, şimdiye kadar görülen en yüksek sıcaklıkların yaşanabileceği tarihi bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), sıcaklıkların birkaç gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkmasının, bazı bölgelerde ise 43-44 dereceye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.



DWD'nin ön verilerine göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Bad Bergzabern kentinde gece sıcaklığı 26,2 derece olarak ölçüldü. Bu değer, Almanya'da bugüne kadar kaydedilen en sıcak gece rekoruna eşit oldu. Meteorologlar, önümüzdeki günlerde gecelerin daha da sıcak geçmesini bekliyor. Gece sıcaklığının 20 derecenin altına düşmediği geceler "tropikal gece" olarak tanımlanıyor.



Uzmanlar, aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik hastalar ve evsizler için ciddi sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulunurken, serinleme alanlarının artırılması ve sıcak hava eylem planlarının uygulanması çağrısı yaptı.



Aşırı sıcaklar nedeniyle Alman Demiryolları, 30 Haziran'a kadar yapılacak uzun mesafe seferleri için daha önce satın alınan biletlerin ücretsiz iptal edilebilmesine olanak sağlayan özel bir uygulama başlattı.



Aşırı sıcaklar nedeniyle seyahat planlarını değiştirmek isteyen yolcular için Almanya Demiryolları ilk kez "sıcak hava özel uygulaması" başlattı. Buna göre, 30 Haziran'a kadar gerçekleştirilecek uzun mesafe tren seferleri için 23 Haziran'a kadar satın alınmış tüm biletler, indirimli ve süper indirimli biletler dahil, ücretsiz olarak iptal edilebilecek.



Meteorologlar, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının birkaç derece düşeceğini ancak mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.